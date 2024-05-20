Общество

Псковский профсоюз поблагодарили за помощь Приморью после тайфуна «Ханун»

В адрес псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения поступила благодарность от коллег из Приморского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Псковская областная организация профсоюза в числе первых откликнулась на внезапную беду, постигшую Приморский край в 2023 году. Тайфун "Ханун" принес в Приморье большую беду - тысячи людей пострадали. Ваша оперативная поддержка помогла материально, вселила в людей веру, надежду, возвращает к нормальной жизни», — говорится в благодарности.

«Профсоюзы всегда готовы оперативно прийти на помощь. Мы помогаем коллегам, участникам СВО и их семьям, членам профсоюзов в меру своих сил. И часто это не финансовая помощь, а консультации и поддержка в трудную минуту», — прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.