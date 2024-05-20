Общество

В деятельности главы псковкого управления СК Петра Крупени выявлены упущения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по итогам работы территориальных следственных органов за четыре месяца 2024 года и заслушал доклады руководителей следственных управлений, в деятельности которых выявлены упущения. В том числе с докладом выступил руководитель СУ СК РФ по Псковской области Петр Крупеня, сообщает Telegram-канал «Следком».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Следком»

За истекший период следственными органами СКР расследовано более 53 тысяч преступлений, из них 28,5 тысячи – тяжких и особо тяжких деяний. Удельный вес возмещенного ущерба на стадии следствия заметно вырос и превысил 101 млрд рублей. Ощутимо возросла продуктивность профилактической работы: с 16 568 до 23 884 увеличилось число должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по внесенным представлениям следователей.

Наряду с позитивными тенденциями, председатель СКР обратил внимание на ряд недостатков в деятельности территориальных следственных органов: длительные сроки следствия и иные процессуальные нарушения, недостаточная активность в работе по расследованию преступных деяний в социально значимых сферах.

Глава СКР заслушал доклады руководителей СУ, в деятельности которых выявлены упущения: руководителя СУ по Орловской области П. И. Юдина, руководителя СУ по Республике Бурятия В. В. Сухорукова, руководителя СУ по Псковской области П. Н. Крупени.

Александр Бастрыкин поручил в преддверии каникулярного сезона уделить внимание профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе в учреждениях детского отдыха и оздоровления.

Глава ведомства отметил значимость работы по пресечению и расследованию преступности приезжих, отметив позитивный вклад военных следственных органов СКР в организацию призыва на срочную военную службу натурализованных граждан. Он обратил внимание на важность декриминализации сферы переселения из непригодного жилья, реализации нацпроектов и природопользования.

В завершение совещания Александр Бастрыкин отметил значимость проведения приемов граждан, в том числе участников СВО и членов их семей, которые должны быть нацелены на полное восстановление прав и защиту социальных гарантий заявителей.

По итогам дан ряд поручений, результаты исполнения которых будут проанализированы по окончании первого полугодия 2024 года.