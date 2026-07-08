Псковичка стала участницей форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

V Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» завершился в Камчатском крае. Псковскую область на форуме представила Ксения Птушко, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».
Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
Форум собрал 600 участников из России и других стран. Мероприятие проходило на территории глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной зоне и было организовано в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». За пять лет существования форум сформировал сообщество из более чем 6200 молодых экологов-профессионалов со всей страны.
В рамках молодёжной смены участники осваивали программу трёх треков: «Экотехнологии», «Экотуризм» и «Экопросвещение». Участники посещали пленарные сессии, тематические семинары и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экологии и экотехнологий. Практическая часть форума включала экспедиции и походы с научными сотрудниками, а также строительство экологических троп и выездные лабораторные исследования.
На площадке форума прошли сразу два грантовых конкурса, в том числе от «Росмолодёжь.Гранты» с 18 номинациями. Участники могли получить поддержку на реализацию собственных экологических проектов.
Организатором форума выступил Всероссийский экологический центр «Экосистема» при поддержке Росмолодёжи и правительства Камчатского края. Мероприятие проводится по поручению президента Российской Федерации и будет ежегодным.