Псковичка стала участницей форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

V Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» завершился в Камчатском крае. Псковскую область на форуме представила Ксения Птушко, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Форум собрал 600 участников из России и других стран. Мероприятие проходило на территории глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной зоне и было организовано в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». За пять лет существования форум сформировал сообщество из более чем 6200 молодых экологов-профессионалов со всей страны.

В рамках молодёжной смены участники осваивали программу трёх треков: «Экотехнологии», «Экотуризм» и «Экопросвещение». Участники посещали пленарные сессии, тематические семинары и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экологии и экотехнологий. Практическая часть форума включала экспедиции и походы с научными сотрудниками, а также строительство экологических троп и выездные лабораторные исследования.

«Попасть на Камчатку и стать частью такого масштабного события — это невероятный опыт. Я познакомилась с ребятами из разных регионов, увидела уникальную природу полуострова и поняла, как много мы можем сделать для сохранения окружающей среды, если объединим усилия. Огромная благодарность организаторам за создание атмосферы, в которой каждый чувствовал себя частью большого и важного дела», — поделилась впечатлениями от участия в форуме Ксения Птушко.

На площадке форума прошли сразу два грантовых конкурса, в том числе от «Росмолодёжь.Гранты» с 18 номинациями. Участники могли получить поддержку на реализацию собственных экологических проектов.



Организатором форума выступил Всероссийский экологический центр «Экосистема» при поддержке Росмолодёжи и правительства Камчатского края. Мероприятие проводится по поручению президента Российской Федерации и будет ежегодным.