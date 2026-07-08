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Ночную квест-прогулку по историческому району Пскова проведут 10 июля

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Ночную квест-прогулку по историческому району Запсковье для молодых жителей города проведут 10 июля, сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодежного центра

Участникам предстоит разобраться в малоизвестных страницах истории Пскова. В программе заявлены сюжеты о победе псковского барса над «Львом Севера», о том, какое сооружение оставил после себя фрязин, чем отличаются Мишарина и Хлебная горки. Также участники узнают местоположение заколдованной княжны и маршрут поисков клада, который вел городской голова.

Старт назначен у входа Варлаамовскую башню. Маршрут займет полтора часа. Возрастное ограничение старше 18 лет, однако участие доступно и для гостей младшего возраста при условии, что их сопровождает взрослый.

Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо заполнить анкету на официальном сайте Молодежного центра Пскова. 

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