Омбудсмены СЗФО посетили Музей оккупации и геноцида псковских жителей в годы войны

Экспозицию Музея оккупации и геноцида населения Псковской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посетили региональные уполномоченные по правам человека Северо-Запада России, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фотографии: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

Региональные уполномоченные по правам человека Сергей Шабанов от Ленинградской области, Дмитрий Шахов от Псковской области, Анатолий Бойцев от Новгородской области, Владимир Матвеев от Вологодской области, Михаил Шилов от Мурманской области, Владимир Никитин от Калининградской области, Светлана Агапитова от Санкт-Петербурга, Дмитрий Егоров от Республики Карелия, Вера Железцова от Республики Коми и Екатерина Жданова от Ненецкого автономного округа, прибывшие с официальным визитом на заседание Координационного Совета, посвященного теме «Право на историческую память и Конституция России. Деятельность уполномоченных по правам человека в защите права на историческую память», посетили и познакомились с экспозицией Музея оккупации и геноцида населения Псковской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Государственные правозащитники с интересом изучали музейную экспозицию и слушали экскурсовода, рассказавшего об истории создания первого в России музея, в котором собраны исторические реликвии, различные документы и записи очевидцев о действиях оккупационных властей гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны на территории Пскова, других городов и деревень Псковского округа, входившего тогда в Ленинградскую область, рассказал Дмитрий Шахов. Как следует из архивных документов и материалов дела, рассмотренного Псковским областным судом, о котором как раз шла речь на расширенном заседании Корсовета, преднамеренно были уничтожены более 75 тысяч мирных советских граждан, из которых 1,4 тысячи — дети, а также более 377 тысяч военнопленных. Более 192 тысяч граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию и Прибалтийские государства. Место для музея выбрано не случайно — здесь в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган «эстонская полиция безопасности и СД». В подвале находились камеры следственной тюрьмы, в которых содержались и подвергались изощрённым пыткам арестованные местные жители.

Открытие музея состоялось 22 октября 2022 года. Дата открытия музея тоже обоснована. Именно 22 октября 1943 года каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района. Теперь согласно областному закону в Псковской области, начиная с 2022 года, 22 октября отмечают День памяти жителей сожжённых деревень.

После экскурсии уполномоченный по правам человека из Калининградской области Владимир Никитин поделился своими мыслями и сказал, что экспозиция музея заслуживает самых высоких оценок.

«Помнить о трагедии советских граждан, которые оказались на временно оккупированной немецко-фашистскими войсками советской земле и на себе почувствовали всю привлекательность "фашистского режима", нужно обязательно. О том, что советские граждане практически все, согласно планам руководителей гитлеровского нацистского режима, должны были быть полностью истреблены, а жить в наших городах должны были только представители так называемой арийской нации. Но нужно не только помнить, но и рассказывать о тех ужасах, что пережили на оккупированных территориях жители Советского Союза. Особенно это очень важно для молодого поколения, которое знает это только по книгам и не всегда правдоподобным фильмам, созданным уже в российский период, а порой и из интернета, где информация практически всегда носит тенденциозный характер. Я хотел бы поблагодарить губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команду единомышленников, кто принял решение о создании такого нужного и уникального, не побоюсь сказать всей стране, музея», — подчеркнул Владимир Никитин.



Сопредседатель всероссийского Корсовета российских омбудсменов, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, комментируя итоги посещения Музея оккупации, оставил свои оценки и пожелания в книге почетных гостей музея: