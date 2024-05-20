Общество

Свыше 20 актов Арбитражного суда Псковской области обжаловали в апелляции с начала года

171 судебный акт обжаловали в апелляционной инстанции в первом квартале 2024 года, что составило 4,1% от рассмотренных Арбитражном судом Псковской области дел и заявлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

За первый квартал 2023 года апелляционной инстанцией пересмотрено 192 судебных акта, что составило 5,9% от рассмотренных судом дел и заявлений.

За исследуемый период судом апелляционной инстанции отменен (изменен) 21 судебный акт, что составляет 0,5% от рассмотренных дел и заявлений, 12,3% от пересмотренных судом апелляционной инстанции дел.

За первый квартал 2023 года судом апелляционной инстанции отменено (изменено) 18 судебных актов, что составляет 0,5% от рассмотренных дел и заявлений, 9,4% от пересмотренных судом апелляционной инстанции дел.

Таким образом, в апелляционной инстанции количество отмененных судебных актов в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года увеличилось на 16,6%, в то время как качество не изменилось.

За отчетный период в кассационную инстанцию обжаловано 57 судебных актов, что составило 1,4% от рассмотренных дел и заявлений. За первый квартал 2023 года в кассационную инстанцию обжаловано 74 судебных акта, что составило

2,3% от рассмотренных дел и заявлений.

За первый квартал 2024 года судом кассационной инстанции отменено 8 судебных актов, что составляет 0,2% от рассмотренных дел и заявлений, 14% от пересмотренных судом кассационной инстанции дел.

За первый квартал 2023 года судом кассационной инстанции отменено (изменено) 3 судебных акта, что составляет 0,1% от рассмотренных дел и заявлений, 1,6% от пересмотренных судом кассационной инстанции дел.

Таким образом, по кассационной инстанции количество отмененных судебных актов в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года увеличилось на 166%, качество ухудшилось на 0,1%.