Общество

Полистовскому заповеднику исполнилось 30 лет

30 лет исполняется Полистовскому заповеднику сегодня, 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Антон Кораблев

«30 лет сохраняем крупнейшую в Европе систему верховых болот!» - отметили в заповеднике.

Полистовский заповедник образован в 1994 году. Как и его «брат-близнец» Рдейский заповедник, он был создан для сохранения Полистово-Ловатской болотной системы, которая имеет исключительную природоохранную значимость: оказывает существенное влияние на глобальные климатические процессы, выполняет ряд экологически значимых функций, является ключевой орнитологической территорией международного значения.

Первые научные исследования на этой территории были начата в первом десятилетии ХХ века, а Полистовский заповедник вместе с Рдейским стали первыми «болотными» заповедника страны.

Площадь Полистовского заповедника составляет 37 837 га, еще 21176 га приходится на его охранную зону. При этом около 80% особо охраняемой природной территории занимают болота. Их экосистемную значимость сложно переоценить, заметили в заповеднике.

Полистово-Ловатская болотная система является естественным накопителем воды, обеспечивая постоянный сток рек и ручьёв. Также играет роль фильтра, очищая воду от загрязняющих веществ. Леса и болота заповедника поглощают углекислый газ из атмосферы, уменьшая концентрацию парниковых газов. Кроме того, эти места, подвергшиеся минимальным антропогенным воздействиям, создают идеальные условия для существования многочисленных видов животных и растений.

Полистовские болота важны как место, где останавливаются на пролёте или постоянно обитают многие виды птиц, в том числе охраняемые Красной книгой России и Красной книгой Псковской области. На территории заповедника встречаются чернозобая гагара, черный аист, пискулька, скопа, степной лунь, змееяд, большой подорлик, малый подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кобчик, среднерусская белая куропатка, южная золотистая ржанка, обыкновенная горлица. Все они занесены в Красную книгу Российской Федерации.

На сегодняшний день на ООПТ произрастает 480 видов растений, 119 видов мхов, 42 вида лишайников, обитает 168 видов насекомых, 142 вида птиц, 58 ракообразных, 32 вида млекопитающих.

«Три десятилетия мы бережно охраняем, внимательно изучаем и с удовольствием рассказываем об уникальной природе бескрайних Полистово-Ловатских болот. Своей миссией мы видим сохранение, изучение природы, традиций и истории Полистовского края, сотрудничество с местными жителями, вовлечение их в сохранение природы. За 30 лет в заповеднике сформировались уникальные компетенции, команда специалистов-подвижников охраны природы. Можно с уверенностью сказать, что Полистовский заповедник сформировал свой авторский стиль, который узнаваем, отличает нас от других особо охраняемых природных территорий. Останавливаться на достигнутом мы, конечно, не собираемся. Поэтому Полистовский заповедник постоянно развивается, находится в творческом поиске, при этом сохраняя преемственность в приоритетах охраны, изучения ненарушенного природного комплекса, вопросах экологического просвещения», – отметил директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

Уже более 10 лет на территории заповедника и его охранной зоны, а также деревнях, расположенных неподалеку, развивается познавательный экологический туризм. В настоящее время в заповеднике действуют семь экологических маршрутов, позволяющих ознакомиться с основными экосистемами, типичными и редкими видами флоры и фауны.

Во время экскурсии по пешеходному маршруту «Плавницкое болото» туристы посещают минеральные болотные острова, знакомятся с историей болота, поднимаются на 9-ти метровую вышку, с которой открывается вид на территорию заповедника.

Пешеходный маршрут «Путь моховиков» позволяет понять, как природа забирает обратно земли, которыми некогда владел человек, а также познакомиться с занятиями и укладом жизни обитателей приболотных земель в прошлом. Туристы видят следы последнего Валдайского ледника, звериные норы, редкие растения.Тропа пересекает орнитологический учетный маршрут, где ежегодно проводится мониторинг по изучению птиц заповедника.

В ходе почти экстремального маршрута «Прогулка на болотоступах» гостям ООПТ предлагается прогуляться по территории диких, бескрайних Полистовских болот в сопровождении экскурсовода. Здесь можно буквально ощутить, что такое отсутствие почвы под ногами, выйти на минеральный остров посреди болота и даже дойти до заповедного озера без берегов.

Маршрут «Дорогою бобра» демонстрирует сложные инженерные сооружения бобров, которые поселились в охранной зоне заповедника.

Эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса» рассказывает историю взаимодействия людей с окружающей природой. Гидом на маршруте являются жители деревни Гоголево.

На «Клюквенной экскурсии» участники могут собственными руками собрать клюкву на не охраняемых болотах и принять участие в мастер-классе.