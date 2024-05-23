Общество

Противопожарный лесной центр возобновил авиапатрулирование в Псковской области

Противопожарный лесной центр Псковской области возобновил авиапатрулирование. В ходе полётов уже обнаружено два возгорания, куда оперативно направили силы и средства лесопожарных станций. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Авиапатрулирование будет продолжаться, чтобы вовремя заметить и предупредить возгорания в лесном фонде.

«Сохранению лесов мы уделяем особое внимание. В этом году в рамках президентского нацпроекта "Экология" Противопожарный лесной центр получит новую партию спецтехники. Регион получил на эти цели более 90 млн рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Первые три пожарные автоцистерны должны быть поставлены до 31 мая.

Ранее сообщалось, что в связи с жаркой погодой и из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.