Общество

Пункт пропуска Куничина Гора посетил глава Федеральной таможенной службы

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв и замруководителя Александр Повод посетили автомобильный пункт пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе в Псковской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Федеральной таможенной службы России

Из-за переориентации логистических потоков автомобильные пункты пропуска Псковской таможни в настоящий момент остаются наиболее загруженными в Северо-Западном регионе.

Руководителю ФТС на МАПП Куничина Гора продемонстрировали работу мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Среднее время досмотра авто с помощью МИДК не превышает 7 минут.

За 4 месяца 2024 года таможенным постом оформлено более 13 тысяч транспортных средств международной перевозки и 60 тысяч физических лиц.