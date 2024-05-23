Общество

Гастроэнтеролог напомнила о правилах гигиены перед пикником

Отправляясь на дачу или пикник, необходимо помнить о правилах гигиены, а перед употреблением зелени и овощей рекомендуется замачивать их в воде, сообщила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

«На даче или на пикнике важно помнить про соблюдение норм гигиены, которые всем известны. Во-первых, это тщательное мытье овощей и фруктов, особенно зелени. Есть разные варианты обработки: зелень, а также и овощи, помидоры, огурцы можно замачивать в воде некоторое время и потом уже употреблять в пищу, если это свежие виды. А если они предназначены для приготовления блюд, то для них достаточно просто мытья», - отметила Багатова.

Гастроэнтеролог также рассказала, что при обработке фруктов наоборот не стоит прибегать к замачиванию, пишет РИА Новости.

«А то, что касается фруктов, замачивание тут особо не приветствуется, достаточно тщательного мытья, чтобы не нарушить те полезные вещества, которые содержатся в фруктах и ягодах», - рассказала врач.