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Общество

«До или после завтрака?»: стоматолог рассказал, когда лучше чистить зубы

25.05.2024 19:59|ПсковКомментариев: 0

Среди стоматологов нет единого мнения, какое время больше подходит для утреннего ухода за полостью рта – после пробуждения или тогда, когда завершен завтрак. С научной точки зрения, как только вы проснулись, нужно почистить зубы, отметил врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Чисткой зубов с утра, сразу после сна, мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. Ночью мы ничего не едим, пищевых комков не образуется, и поверхность зубов не очищается – ни языком, ни пищей. Бактерии существуют очень спокойно, активно размножаются, и к утру их достаточно много. И если мы грязным ртом начинаем есть завтрак, особенно углеводистый, где много сахара, то меняется pH ротовой жидкости, нарушаются ее защитные свойства и способность зубов реминерализовываться, то есть получать потерянные минералы обратно в свой состав», – сказал Алексей Антипенко.

С другой стороны, если вы не употребляете на завтрак сладкие блюда, можно почистить зубы и после приема пищи, продолжил стоматолог.

«Я, например, все-таки чищу зубы после завтрака. Поскольку завтрак у меня не включает большого количества сахара, я не боюсь, что будет кислотная атака на эмаль и повышенная активность бактерий. Если нет большого количества сладкой пищи, тогда мы можем почистить зубы после еды. Но если у нас завтрак сладкий и много всего в него включено, лучше, конечно, чистить до него», – приводит слова Алексея Антипенко радио Sputnik.

Чистить зубы рекомендуется два раза в день – утром и вечером, напомнил он. После каждого приема пищи использовать зубную пасту не стоит, предупредил врач.

«Среди компонентов любой зубной пасты, помимо пенообразующих веществ, фтора, минералов, есть абразивы. Если использовать их слишком часто, эмаль потеряется значительно быстрее. Поэтому после еды лучше прополоскать рот или воспользоваться жвачкой – без фанатизма, минут на пять. Она образует искусственный пищевой комок, который соберет все остатки еды и только что возникший налет», – посоветовал Алексей Антипенко.

Теги: #стоматология
Источник: Псковская Лента Новостей
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