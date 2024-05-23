Глава Федеральной таможенной службы проверил ход реконструкции пункта пропуска Бурачки

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв проверил ход реконструкции пункта пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщает Telegram-канал ведомства.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Федеральной таможенной службы России
В ходе визита он посетил обновленное служебно-производственное здание, в котором будут размещены контролирующие органы. Обсудил меры, которые позволят обеспечить дальнейшую бесперебойную работу пункта пропуска и таможенного поста в период модернизации.
В ходе реконструкции пункта пропуска планируется:
За 4 месяца 2024 года на МАПП Бурачки оформлено порядка 28,9 тысячи транспортных средств и 64 тысячи физических лиц.