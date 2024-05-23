Общество

Глава Федеральной таможенной службы проверил ход реконструкции пункта пропуска Бурачки

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв проверил ход реконструкции пункта пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Федеральной таможенной службы России

В ходе визита он посетил обновленное служебно-производственное здание, в котором будут размещены контролирующие органы. Обсудил меры, которые позволят обеспечить дальнейшую бесперебойную работу пункта пропуска и таможенного поста в период модернизации.

В ходе реконструкции пункта пропуска планируется:

расширение площади зданий оформления грузовых автомобилей, кинологической службы и пропуска туристических групп, существующего бокса досмотра;

строительство нового бокса досмотра грузовых авто с возможностью досмотра товаров, чувствительных к температурному режиму;

реконструкция навесов с обустройством досмотровых ям;

строительство площадки для работы МИДК;

модернизация существующих сетей связи, электроснабжения, освещения, водоснабжения, канализации, строительство котельной.

За 4 месяца 2024 года на МАПП Бурачки оформлено порядка 28,9 тысячи транспортных средств и 64 тысячи физических лиц.