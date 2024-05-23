Общество

Александр Котов: Успешный бизнес всегда стремится сделать мир лучше и быть полезным для людей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил представителей бизнес-сообщества Псковской области с Днём российского предпринимательства.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Поиск и реализация новых возможностей – одна из главных движущих сил бизнеса. Деятельность реального сектора экономики, технологический прогресс, рост благосостояния граждан – всё это было бы невозможно без энтузиазма и энергии предпринимателей», - сказал Александр Котов.

Он отметил, чот извлечение прибыли является обязательной, но далеко не единственной целью коммерческих проектов.

«Успешный бизнес всегда стремится сделать мир вокруг лучше и быть полезным для людей – производить востребованные обществом товары, предоставлять качественные услуги, создавать новые рабочие места, способствовать решению самых разных вопросов в сфере культуры, образования, экологии. Истинных предпринимателей отличает не только умение успешно вести бизнес, но и высокая социальная ответственность. Именно такие люди составляют основу бизнес-сообщества Псковской области. Спасибо за ваш труд на благо страны и региона! От всей души желаю вам стабильности в работе и новых смелых идей! Здоровья и благополучия!» - добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.