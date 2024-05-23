Общество

Игорь Иванов поздравил представителей бизнес-сообщества Псковской области с Днём российского предпринимательства

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил представителей бизнес-сообщества Псковской области с Днём российского предпринимательства.

Фото: Псковский облсовпроф

«Уважаемые предприниматели! От имени Псковского областного совета профсоюзов и всего профсоюзного движения региона хочу поздравить вас с Днём российского предпринимательства!» - сказал Игорь Иванов.

Он добавил, что труд и активность предпринимателей играют важную роль в развитии экономики, создании новых рабочих мест и процветании общества.

«Желаю вам успехов в делах, стабильного развития бизнеса, креативных идей, смелых решений и надежных партнёров. Пусть ваш труд приносит не только материальные выгоды, но и удовлетворение от достигнутых результатов, ваше дело процветает, а вы сами ощущаете поддержку и признание со стороны общества и государства. С праздником, дорогие предприниматели!» - заключил Игорь Иванов.