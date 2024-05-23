Общество

Два новых организованных пляжа появятся в Пскове

Два новых организованных пляжа откроются в Пскове, их организуют у моста Александра Невского и в Корытово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении Всероссийского общества спасания на водах.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Всероссийского общества спасания на водах

Общественные инспекторы Всероссийского общества спасания на водах 25 мая на личном транспорте совершили рейд по пляжам города Пскова и окрестностей. Инспекторы, в частности, провели беседы с отдыхающими на реке Великой: на городском пляже у Мирожского монастыря и «диком» пляже на Степановском лужке.

«В ходе рейда раздавали буклеты с информацией по правилам купания, проводили беседы по безопасному отдыху на водоемах, ведь отдыхающие на так называемых "диких" пляжах подвергают себя разного рода опасностям: это и отсутствие спасателей, и необследованное дно, и непроверенная вода на загрязнение и содержание микробов. К счастью, количество организованных пляжей, где дежурят спасатели, в этом году выросло», - отметили в отделении.

Новые пляжи откроются у моста Александра Невского и в Корытово. Спасатели рассказали, что недавно открылись и сразу стали пользоваться большой популярностью пляжи в деревне Череха Псковского района и на Лисицком озере.

«Степановский лужок — тоже очень популярное место для купания псковичей, и здесь неплохо бы разместить еще один организованный пляж», - заметили в отделении ВОСВОД.

«Дорогие псковичи! Будьте осторожны при купании! Река Великая и глубокие водоемы еще не прогрелись на всю глубину. Заходите в воду осторожно, постепенно адаптируясь к холодной воде. Помните, что при резкой смене температуры может произойти спазм сосудов или остановка сердца. Особенно это важно для детей. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра!» призвала председатель Псковского отделения ВОСВОД Нина Клещова.