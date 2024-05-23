Общество

Россияне стали чаще заключать брачные контракты – адвокат

Россияне стали чаще заключать брачные контракты, рассказала председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко. По ее словам, процедура пользуется особой популярностью среди тех, кто вступает в брак повторно.

«Столкнувшись однажды с разделом совместно нажитого имущества, люди в дальнейшем хотят оговорить все на берегу, чтобы в случае, если семейная лодка вновь разобьется о быт, не пришлось опять погрязнуть в длительных судебных разбирательствах», – пояснила Виктория Данильченко.

Составить брачный договор можно в любой момент, отметила адвокат. По ее словам, это часто делают люди, намеренные развестись, а также те, кто покупает недвижимость, пишет радио Sputnik.

«Зачастую, если у людей есть определенное имущество, нажитое в браке, проще его поделить в досудебном порядке перед разводом путем подписания брачного контракта. Часто брачный договор оформляется супругами при покупке недвижимости в ипотеку. Составить текст такого документа можно, обратившись к адвокату или нотариусу, а затем заверить его нотариально. Бывает, что при составлении допускаются ошибки, которые служат причиной оспаривания договора. Чтобы этого не произошло, за консультацией и оформлением лучше обращаться к опытным адвокатам», – посоветовала Виктория Данильченко.