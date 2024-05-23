Сезон птенцов открыли в гдовском центре помощи аистам

Сезон птенцов в гдовском центре помощи аистам «Дом белого аиста» в этом году открыли раньше, чем в предыдущие годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Фото здесь и далее: «Дом белого аиста»
20 мая в аистиный центр поступил первый аистёнок, которого нашли на земле под гнездом накануне. А 23-24 мая пришло три сообщения о найденных на земле аистятах и два об упавших гнёздах с птенцами. За помощью обращались из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
На сегодняшний день в «Доме белого аиста» уже три аистёнка-сироты: два из Сланцевского района Ленинградской области и один из Псковского района Псковской области.
Ещё одного аистёнка из поселка Ямм Гдовского района спасти не удалось. Крошечный аистёнок весом менее 100 г целый день пролежал под гнездом, только вечером о нём сообщили. За ним немедленно выехали, но было уже поздно. Птенец оголодал, переохладился и был очень плох, до утра не дожил.
Самым первым в этом сезоне в центр попал аистёнок из деревни Загривье соседнего Сланцевского района. Аистёнка назвали Сливка по фамилии семьи спасителей. В Гдов его 20 мая привезла Ольга Сливка. В день передачи птенца в аистиный центр ему было, судя по весу, всего неделя от роду.