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Общество

Сезон птенцов открыли в гдовском центре помощи аистам

26.05.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Сезон птенцов в гдовском центре помощи аистам «Дом белого аиста» в этом году открыли раньше, чем в предыдущие годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: «Дом белого аиста»

20 мая в аистиный центр поступил первый аистёнок, которого нашли на земле под гнездом накануне. А 23-24 мая пришло три сообщения о найденных на земле аистятах и два об упавших гнёздах с птенцами. За помощью обращались из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

На сегодняшний день в «Доме белого аиста» уже три аистёнка-сироты: два из Сланцевского района Ленинградской области и один из Псковского района Псковской области.

Ещё одного аистёнка из поселка Ямм Гдовского района спасти не удалось. Крошечный аистёнок весом менее 100 г целый день пролежал под гнездом, только вечером о нём сообщили. За ним немедленно выехали, но было уже поздно. Птенец оголодал, переохладился и был очень плох, до утра не дожил.

Самым первым в этом сезоне в центр попал аистёнок из деревни Загривье соседнего Сланцевского района. Аистёнка назвали Сливка по фамилии семьи спасителей. В Гдов его 20 мая привезла Ольга Сливка. В день передачи птенца в аистиный центр ему было, судя по весу, всего неделя от роду.

«Прошло пять дней, первые дни, полные тревог, когда ходишь вокруг этого сокровища и прислушиваешься к его дыханию во сне, позади. Сливка растёт, обрастает пухом, который с каждым днём становится всё гуще и гуще, стремительно набирает вес, возрастает и его активность. Пройдёт пара месяцев, и он превратится в прекрасного белого аиста, в котором трудно будет узнать его сегодняшнего, он отправится в вольную жизнь, полную трудностей и опасностей, но свободную, с восхитительными полётами на сильных крыльях. Он увидит прекрасную землю с небес, пролетит через многие страны, встретит много людей на своём пути, обзаведётся парой и будет растить таких же маленьких динозавриков, как и он сам сейчас. Но это всё впереди, а пока что он спит в коробочке, под тепловой лампой, в любви, заботе и безопасности», - отметили в аистином центре. 
Теги: #аисты
Источник: Псковская Лента Новостей
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