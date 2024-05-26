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Общество

В Псковской области на 31% взлетел спрос на кадровиков

27.05.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Эксперты hh.ru проанализировали спрос на специалистов по кадрам и выяснили, как изменились предлагаемые им зарплаты.  

За первый квартал 2024 года в России было открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов по кадрам – спрос на них увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом медиана предлагаемой кадровикам заработной платы выросла на 8,6 тыс. руб. и составила 55,3 тыс. руб.

В Псковской области спрос на кадровых работников вырос за год сразу на 31%. Среди регионов СЗФО область занимает седьмое место по спросу на кадровых специалистов. Лидерами же в этом году являются Калининградская (число новых рабочих мест взлетело сразу на 98%) и Ленинградская область (+95% новых рабочих мест).

При этом средняя зарплата для таких специалистов в Псковской области за год выросла почти на 15 тыс. рублей и уже достигает 40 тыс. рублей.

Инфографика: hh.ru

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты кадровикам готовы платить работодатели из Москвы (84,4 тыс. руб., что на 13,5 тыс. больше, чем год назад), Камчатского края (75,0 тыс. руб., рост на 10,0 тыс. руб.) и Московской области (70,0 тыс. руб., рост на 10,0 тыс. руб.).

Чаще всего кадровых работников в 2024 году ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18% от всех вакансий кадровиков в первом квартале 2024 года), «Розничная торговля» и «Продукты питания» (по 13%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%). Отметим, что именно эти отрасли сегодня испытывают особенно острый дефицит соискателей и ведут активный подбор персонала. 

Наиболее высокую зарплату специалистам по кадрам сегодня предлагают в строительной отрасли – сразу 74,3 тыс. руб., что на 14,6 тыс. руб. больше, чем год назад. На втором месте по уровню предлагаемых кадровикам зарплат – компании из добывающей отрасли (72,0 тыс. руб., рост на 22,0 тыс. руб. год к году), на третьем – химическое производство (65,3 тыс. руб., рост на 16,0 тыс. руб.)

Источник: Псковская Лента Новостей
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