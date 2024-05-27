Общество

«Беседка»: Андрей Ермаков о последних звонках, ЕГЭ и флагманской школе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 мая. Гость студии - врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Под занавес учебного года ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о прошедших последних звонках, ЕГЭ и на другие актуальные темы образования.

Для скольких выпускников Псковской области прозвенел последний звонок в 2024 году? Как проходят ОГЭ и ЕГЭ в регионе? Будет ли в этом году у псковских выпускников возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов, о чем говорил в своем послании Федеральному Собранию президент Путин? Что из себя будет представлять флагманская школа, строительство которой планируют начать в псковском регионе в этом году?

Об этом и многом другом — в эфире.