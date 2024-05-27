Общество

Почти 3 тысячи тонн пестицидов и агрохимикатов ввезли в Россию через Псковскую область и Петербург

Ввоз более 2,5 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов, поступивших через Санкт-Петербург и Псковскую область, проконтролировали сотрудники управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января по 15 мая через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Псковской области, под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территорию страны ввезли 2,5 тысячи импортных пестицидов и агрохимикатов, что почти в 2 раза меньше аналогичного периода прошлого года (2023 – 4,9 тысячи тонн).

Основными поставщиками пестицидов и минеральных удобрений являются производители Польши, Сербии, Бельгии, Нидерландов, Венгрии, Индии и Китая.

В целях определения соответствия ввозимых партий пестицидов и агрохимикатов требованиям действующих регистрационных свидетельств о государственной регистрации пестицида и агрохимиката управление Россельхознадзора взяло пробы от партий и направило в Санкт-Петербургский филиал «Центра оценки качества зерна».

По результатам проведенных исследований нарушений не выявлено. В целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов вся информация по полученным результатам заносится в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».

После успешного прохождения процедуры контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами управление Россельхознадзора приняло решение о выпуске данных партий в свободное обращение.