Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Дни Псковской области в Совфеде и надо ли избавляться от советской топонимики?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Дни Псковской области в СовФеде – каков результат?
- Договор с регоператором по ТКО будет расторгнут – что дальше?
- Завершилось предварительное голосование «Единой России»: кто будет представлять партию на довыборах в Псковскую гордуму по 5-му округу?
- Новый эпизод в деле Грацкого – ситуация напоминает криминальный сериал.
- А также: стоит ли избавляться от советской топонимики?
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Трансляция завершена.