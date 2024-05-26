Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Дни Псковской области в Совфеде и надо ли избавляться от советской топонимики?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- Дни Псковской области в СовФеде – каков результат?

- Договор с регоператором по ТКО будет расторгнут – что дальше?

- Завершилось предварительное голосование «Единой России»: кто будет представлять партию на довыборах в Псковскую гордуму по 5-му округу?

- Новый эпизод в деле Грацкого – ситуация напоминает криминальный сериал.

- А также: стоит ли избавляться от советской топонимики?

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Трансляция завершена.