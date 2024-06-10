Общество

Биологию, историю и письменную часть иняза сдают псковские выпускники

Единый государственный экзамен по биологии, истории, а также письменную часть экзамена по иностранному языку сдают выпускники Псковской области сегодня, 11 июня.

Все перечисленный предметы — дисциплины по выбору. Их сдают те, кому эти предметы нужны для поступления в вуз. Всего в этом году на сдачу ЕГЭ по биологии в Псковской области зарегистрированы 489 человек. ЕГЭ по истории сдадут 449 человек.

На сдачу ЕГЭ по английскому языку зарегистрировали 237 человек. По одному школьнику выбрали для сдачи ЕГЭ немецкий, французский и китайский языки. Испанский язык не выбрал никто. Устную часть экзамена в регионе сдавали 7-8 июня.

Всего в этом году ЕГЭ в Псковской области сдают 2 472 человека. Для проведения экзаменов подготовлено 33 пункта, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения.

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Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тысяч выпускников.

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Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Такое нововведение анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.