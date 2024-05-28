Общество

Более 50 тысяч человек в Псковской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 54 тысячи человек в Псковской области за первые четыре месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Почти у 52% пациентов, которые прошли диспансеризацию, выявили заболевания системы кровообращения или риски их развития. У 392 человек выявили рак на ранней стадии, что кратно увеличивает шансы победить эту страшную болезнь», — сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Диспансеризация стала доступной и бесплатной благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Ее возможности постоянно расширяется. В этом году появилась диспансеризация репродуктивного здоровья.

Позаботиться о своем здоровье можно, обратившись в ближайшую поликлинику или ФАП для прохождения диспансеризации. Записаться можно и через портал «Госуслуги».

В 2024 году бесплатную диспансеризацию могут пройти те, кто родился в 1985, 1988, 1991 годах и так далее — до 2006 года включительно с шагом в три года. Начиная с 40 лет можно обследоваться ежегодно. Кроме того, ежегодно можно проходить профилактические осмотры независимо от возраста.