Общество

Росгварцейцы показали белгородским детям работу кинологов в Печорском районе

Псковские росгвардейцы посетили детей из Белгородской области, находящихся на отдыхе в Печорском районе, в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией». Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы организовали для детей выставку экипировки и средств индивидуальной бронезащиты, состоящей на вооружении в спецподразделениях Росгвардии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии показали работу кинолога с минно-розыскной собакой и рассказали о работе саперов.

Кроме того, школьники под руководством сотрудника ОМОН получили возможность поработать с металлоискателем.

В заключение мероприятия ребята нарисовали на асфальте рисунки, посвящённые Дню защиты детей.