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Общество

«Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о старте летнего сезона работы. ВИДЕО

28.05.2024 14:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 мая. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Евгений Васильев.

Как часто депутату удается общаться со своими избирателями? С какими проблемами они чаще всего обращаются? Насколько активно в 6-м округе работают ТОСы? Доволен ли Евгений Васильев работой подрядчика, который ремонтирует школу №23?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в эфире.

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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