Общество

«Потенциальная угроза»: россиян призвали не приносить домой ежей

Кажущиеся безобидными ежи на самом деле являются носителями целого ряда инфекций. Об этом предупредил старший инженер-таксатор Самарского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Петр Полей.

«Это желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз, стригущий лишай. И заразиться можно не только от укуса, но даже от иголок. А сколько в иголках таится других богатств – клещи и блохи. Точно не несите ежика в дом – он потенциальная угроза для ваших домашних животных», - сказал Полей.

По его словам, опасность также представляют лисы. Этих животных можно встретить не только в лесу, но и в дачных поселках, а также в окрестностях городов, пишет RuNews24.

«Некоторые рыжие уже настолько прикормлены, что специально выходят к людям, к сожалению, многие тянутся к свалкам и помойкам. Однако чаще всего лисы – животные дикие, и вышедшее к людям животное может быть переносчиком бешенства», - предупредил Полей.

Здесь действует правило, как со змеями – любая лиса априори больная. Не нужно подходить, пытаться покормить, погладить, сфотографировать. Бешеная лиса может проявить чрезвычайную агрессию. Если лиса начинает нападать, лучше защищаться чем-то крепким, например, палкой или рюкзаком. В случае если лисица забрела на участок или в город, нужно позвонить в местную администрацию или МЧС, посоветовал эксперт.