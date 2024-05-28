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Псковичам посоветовали учитывать пожелания ребенка при выборе летнего лагеря

Выбирая летний лагерь, обязательно нужно учитывать пожелания ребенка. Родителям стоит расспросить его, каким он видит свой отдых, чем бы хотел заниматься больше всего, что ему интересно. Несколько советов родителям, планирующим отправить ребенка на отдых в детский лагерь, привели в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Выбирая лагерь, соберите всю необходимую информацию, включая рекомендации сверстников ребенка и их родителей, статьи профильных журналов, отзывы на туристических и специализированных интернет-ресурсах. Если лагерь расположен недалеко от вашего места проживания, можно съездить туда заранее и пообщаться с педагогическим коллективом, лично задать все интересующие вопросы и ознакомиться с условиями проживания. Если такой возможности нет, детально изучайте отзывы, задавайте все вопросы компании, продающей путевки, или непосредственно представителю детского лагеря», - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Эксперты советуют задействовать ребенка в сборе чемодана, чтобы он знал, какие вещи принадлежат ему. Можно составить список всех вещей и вложить его в чемодан — он пригодится ребенку в последний день пребывания в лагере, когда придет время сбора домой.

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Также псковичам рекомендуют сообщить воспитателю или вожатому или описать письменно особенности, касающиеся ребенка (например, не умеет плавать, аллергия на определенные продукты, не рекомендуются физические нагрузки).