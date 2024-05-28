Общество

Ежегодная акция «Судебные приставы — детям» стартовала в Псковской области

Всероссийская акция «Судебные приставы — детям» стартовала 27 мая в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Сотрудники УФССП России по Псковской области ежегодно проводят акцию «Судебные приставы детям» в преддверии 1 июня с целью повышения эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечения внимания общественности к защите прав детей.

Во время проведения информационной акции судебные приставы привлекают внимание общественности к проблеме взыскания алиментов, рассказывают о мерах, применяемых к должникам, не исполняющим свой родительский долг, и о последствиях неуплаты алиментов. Также сотрудники службы принимают участие в благотворительных мероприятиях, посещая детские дома и центры, чтобы поздравить детей.

По состоянию на 1 мая на исполнении у судебных приставов Псковской области находилось 3613 исполнительных производств о взыскании алиментов. С начала года возбудили 684 исполнительных производства данной категории. За 4 месяца 2024 года судебные приставы-исполнители Псковской области взыскали более 94 млн рублей в пользу детей по исполнительным производствам.

Если должники добровольно не выплачивают алименты, то принимаются меры по их привлечению к административной и уголовной ответственности в соответствии со статьей 5.35.1 КоАП РФ и статьей 157 УК РФ.

На 1 мая за неуплату алиментов к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ, привлекли 160 должников, а по статье 157 УК РФ возбудили 108 уголовных дел.