Общество

Псковские промышленники получат связь в непроходимых условиях

Мобильное автоматизированное рабочее место (МАРМ) обеспечит проникновение современных цифровых сервисов в транспорт и объекты с нестабильной связью. Техническое решение реализует компания МТС совместно с российским производителем специализированных технических средств связи «Авотел», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Avotel Summa — программно-аппаратный комплекс, устройство-сумматор размером с модем и ПО, которое работает одновременно с несколькими сим-картами, а также другими источниками интернета. Решение позволяет добиться скорости домашнего интернета и комплексно решить проблемы связи. Заказчики получают автоматически масштабируемую сеть на несколько тысяч устройств с возможностью получения геоданных. Такой инновационный подход станет выходом для многих промышленных предприятий, расположенных на территории Псковской области, отметили в МТС.

Услуга МАРМ широко востребована у российского бизнеса и позволяет сотрудникам организаций эффективно выполнять задачи и работать из любого места, в том числе в транспорте, командировках и на объектах, которые испытывают проблемы со связью и не могут быть подключены к цифровым сервисам с помощью обычных технологий

«Одной из проблем, с которой сталкиваются промышленные предприятия Псковской области, является нестабильное соединение, поскольку их производства традиционно расположены за городом, в отдалении от населенных пунктов. Мы уверены, что наше предложение поможет предпринимателям улучшить координацию работы предприятий и сделать их труд проще и эффективнее», — подчеркнула директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.