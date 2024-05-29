Общество

Полицейские позволили псковским школьникам изучить патрульные автомобили

Учебный год для школьников Ольгинской гимназии в Пскове завершился уроком безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции в интерактивной форме напомнили детям о правилах дорожного движения. Дети и взрослые повторили, как правильно переходить проезжую часть, как безопасно использовать средства индивидуальной мобильности, вспомнили, что такое слепые зоны во дворах и нормы личной безопасности на улице.

Полицейские также позволили детям изучить оснащение патрульной автомашины, включить проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, а также сделать фото на память за рулем авто.

Полицейские уверены, что такие интерактивные занятия приносят не только положительные эмоции, но и позволяют освежить в памяти имеющиеся знания для того, чтобы летние каникулы были безопасными для всех участников дорожного движения.