Общество

Прокуратура предлагает псковичам сообщить о нарушениях в колониях

Сообщить о нарушениях со стороны администраций исправительных колоний требований уголовно-исполнительного законодательства можно на личном приеме в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением федерального законодательства при исполнении наказаний в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Псковской области и дислоцированных на их территориях медицинских частях.

Граждане, при наличии информации о нарушениях, могут обратиться на личный прием к сотрудникам спецпрокуратуры, в том числе в интересах лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы на территории Псковской области. Личный прием граждан проходит по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом №54, кабинет №416. Прием ведут ежедневно в течение всего рабочего дня с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Дату и время личного приема и. о. псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области Алексеем Савельевым можно предварительно согласовать по номеру телефона: 8 (8112) 69-84-35, 69-84-39.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.