Общество

Мастер-классы по созданию картин из полиэтиленовых пакетов проходят в Псковской области

Более 20 мероприятий провел псковский «Экоцентр» с начала года. Об этом рассказала директор АНО «Экопрактика» Виктория Посадская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Не менее 4-5 мероприятий в месяц мы стараемся проводить. В основном это творческие мастер-классы по созданию, например, интерьерной картины из полиэтиленовых пакетов. Я бы назвала их уникальными мастер-классами, потому что в Псковской области никто такое не делает», - рассказала Виктория Посадская.

Гостья студии отметила, с помощью этих мастер-классов происходит просвещение людей, в рамках которого они узнают, как можно использовать сырье повторно.