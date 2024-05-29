Общество

Псковская таможня проведет традиционную акцию «На что жалуетесь?»

Псковская таможня 20 июня проведет традиционную акцию «На что жалуетесь?». Как рассказала Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, досудебное урегулирование споров с применением цифровых технологий при подаче жалоб экономит время и средства.

С 11.00 до 15.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 в административном здании таможни по адресу: город Псков, улица Воровского, дом №20 участников акции примут сотрудники правового отдела таможни.

Граждане и представители организаций смогут подать жалобу, в том числе получить практическую помощь в ее составлении, разъяснения по вопросам обжалования решений и действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, о порядке рассмотрения жалоб и порядке получения информации о причинах принятых решений, совершенных действий (бездействия).

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима участникам акции необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.