Общество

Координатор «Женского движения Единой России» передала книги в сельские библиотеки

«Женское движение Единой России» присоединилось к акции «Книги – в сельские библиотеки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии «Единая Россия». До 30 июня каждый может принять участие в сборе книг и помочь сельским библиотекам.

Фото здесь и далее: реготделение партии «Единая Россия» в Псковской области

Книги в общественную приемную «Единой России» передала региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

«Сегодня мы привезли книги, которые были собраны благодаря "Экобазе Псков" и Лене Зиновьевой. Надеемся, что к акции присоединятся активистки "Женского движения" со всей области, и мы вместе поможем нашим библиотекам обновить книжный фонд», – отметила Наталья Юрченко. Она добавила, что любой человек может принять участие в акции и передать в пункты сбора книги, которые уже прочитаны и просто занимают дома место на полках. «В сельских библиотеках книги необходимы. Несмотря на развитие цифровых технологий, многие люди любят читать бумажные книги, ощущать их запах», – подчеркнула Наталья Юрченко.

Напомним, акцию по сбору книг сельским библиотекам инициировал в Псковской области секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. До 30 июня каждый может присоединиться к акции и помочь сельским библиотекам. На данный момент имеется запрос от библиотек 10 районов Псковской области. Нужна литература для студентов, школьников и детей младшего возраста, детские журналы, книги для внеклассного чтения, литература для взрослой аудитории.

В районах издания можно передать кураторам фонда «Земляки», их телефоны указаны на сайте. В Пскове и Великих Луках пункты сбора организованы на базе общественных приемных «Единой России»:

- контакты приемной партии в Пскове: улица Гоголя, дом №9, телефон: 8 (8112) 66-25-12;

- контакты приемной партии в Великих Луках: улица Некрасова, дом №10, телефон: 8 (81153) 4-80-11.