Общество

Армен Мнацаканян окажет содействие в разработке алгоритма определения наследников погибших военнослужащих

Вице-спикер Псковского областного Собрания, куратор рабочей группы СВО в регионе Армен Мнацаканян в преддверии годовщины работы псковского филиала «Защитников Отечества» провел встречу с руководителем Надеждой Васильевой и ее коллегами, которые активно помогают и работают с участниками СВО, их семьями и ветеранами – руководителем регионального Комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой и членом «Женского движения» «Единой России», режиссером псковского «Дома офицеров», которая по роду своей деятельности взаимодействует с сотнями военнослужащих, Анной Дмитриевой. Об этом Армен Мнацаканян сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»

«Надежду Юрьевну и ее коллектив поздравил с успешным годом работы фонда. Координаторы в городах и районах выполняют трудную и важную задачу – обеспечивают поддержку наших воинов, их семьи. В рамках рабочей группы "Единой России" по СВО мы тесно взаимодействуем, решаем самые сложные задачи, с поддержкой федеральных коллег стараемся обеспечить решением самые сложные вопросы. Большую помощь в этой связи оказывает и Мария Владимировна, и общественники», - отметил он.

Надежда Васильева обозначила вопрос, который требует нормативно-правовой базы и отдельного внимания: необходимости разработки четкого алгоритма определения наследников погибших героев. «Она привела несколько примеров. Так, 18-летние сыновья не являются прямыми наследниками. Еще пример: после гибели военнослужащего, внезапно о своих правах наследника заявляет его биологический отец, который совершенно не участвовал в жизни своего сына. Заявка по этой непростой во всех смыслах теме будет мной направлена в Москву. Уверен, с этим вопросом сталкиваются коллеги в других субъектах страны, нужен общий механизм действий», - продолжил Армен Мнацаканян.

Анна Дмитриева предложила свою помощь и выразила готовность помогать по вопросам взаимодействия с семьями участников СВО. «Те мероприятия, которые проводит коллектив Дома офицеров с коллегами, приглашая на них семьи военнослужащих, безусловно, являются серьезной моральной поддержкой для людей. Помимо этого, Анна Маратовна активно участвует в длительности клуба 234-го полка. Как она рассказала, дело не ограничивается исключительно творческой работой – многих знает лично, помогает и поддерживает, при необходимости – помогает коммуницировать с органами власти. Рассчитываю, что наше продуктивное общение будет продолжено», - добавил Армен Мнацаканян.