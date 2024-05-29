Общество

17 дворовых территорий отремонтируют в Великих Луках в этом году

17 дворовых территорий и два проезда отремонтируют в Великих Луках в этом году. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Виктор Каменский на встрече главы Великих Лук Николая Козловского с общественными советниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«В 2024 году мы планируем отремонтировать 17 дворовых территорий, два проезда. Проведены конкурсные процедуры, заключены муниципальные контракты. В настоящее время уже завершены работы на четырех дворовых территориях», - рассказал Виктор Каменский.

Также на встрече обсудили вопрос переноса плановое отключение горячего водоснабжения на более поздний период.

«Внесите в протокол, чтобы не забыть, нужно вопрос проработать», - отметил глава Великих Лук.

Во время встречи решались и взаимоотношения жильцов домов с управляющими организациями.

Так, немало вопросов накопилось у Ольги Цыкуновой, жительницы улицы Щорса, 88. Замена небезопасных качелей, ремонт крыльца, благоустройство двора.

Ответы последовали сразу от директора управляющей организации «Город на Ловати» Светланы Красильниковой.

К решению вопросов и возникшего недопонимания подключился глава города Николай Козловский. В частности, жители были не согласны на счет демонтажа качелей.

«Сейчас такой закон. Отслужившие срок качели убирают. Это правильно. Нужно ставить новые. Участвуйте в конкурсах ТОС, выигрывайте, и вам поставят новые, безопасные, современные качели», - пояснил Николай Козловский.

Несколько вопросов сразу озвучил советник Артем Васильев. Они касались состояния асфальта во дворе, организации новых пешеходных переходов у гимназии.

Предложение по организации пешеходного перехода на этот раз напротив детской поликлиники на улице Толстого поступило от общественного советника Александра Груздова.

«Надо посмотреть. Есть соответствующие нормативы, поэтому нужно смотреть», - ответил глава города.

Активной в ходе диалога с властью по традиции была Анна Панчева.

Она попросила управляющую организацию «Новый микрорайон» проработать вопрос организации сбора мусора четко на площадке, закрепленной за определенными домами.

«Этот вопрос я слышу не первый раз. Понимаю, что решить крайне сложно, практически невозможно, но надо работать и над этим», - обратился к представителю компании Николай Козловский.

Напомним, институт общественных советников главы города, как форма территориального общественного самоуправления, существует в Великих Луках с 2016 года. На общедомовых собраниях от каждого дома были выдвинуты «лидеры общественного мнения», которые вошли в состав общественных советников главы города. На сегодняшний день их более 350 человек.

Эта особая форма организации ТОС позволяет горожанам и власти напрямую общаться друг с другом. Это позволяет обозначать самые актуальные проблемы, решение которых необходимо «здесь и сейчас», и контролировать выполнение поставленных задач. Таким образом великолучане принимают непосредственное участие в управлении городом.