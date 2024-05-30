Общество

Великолучанин сядет в тюрьму за неуплату алиментов и нежелание работать

Жителя Великих Лук лишили свободы за неуплату алиментов на содержание детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской прокуратуре.

Ранее за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей мужчину приговорили к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства. Однако в исправительный центр-1 для отбывания наказания в виде принудительных работ осужденный не прибыл.

Суд заменил наказание в виде 7 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства на лишение свободы на срок 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.