Общество

Псковский музей-заповедник получил награды от Яндекса

Псковский музей-заповедник получил сразу несколько наград от Яндекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Звания «Хорошее место» за 2023 год удостоились Поганкины палаты, Картинная галерея, Главное здание, Музей-усадьба Николая Римского-Корсакова и Музей истории города Печоры

Ежегодно команда «Яндекс Карты» вручает награду учреждениям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей.

«Благодарим вас, дорогие гости, за высокую оценку работы Псковского музея! Ваши отзывы радуют и вдохновляют нас», - заключили в музее.