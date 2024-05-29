Псковский музей-заповедник получил награды от Яндекса

Псковский музей-заповедник получил сразу несколько наград от Яндекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Звания «Хорошее место» за 2023 год удостоились Поганкины палаты, Картинная галерея, Главное здание, Музей-усадьба Николая Римского-Корсакова и Музей истории города Печоры
Ежегодно команда «Яндекс Карты» вручает награду учреждениям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей.
«Благодарим вас, дорогие гости, за высокую оценку работы Псковского музея! Ваши отзывы радуют и вдохновляют нас», - заключили в музее.