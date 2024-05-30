Разделять чувства и эмоции научили осужденных в псковском СИЗО

Занятие, направленное на профилактику деструктивного поведения в местах лишения свободы, формирование правильных жизненных ценностей провели для осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
Мероприятие прошло при участии представителя регионального отделения Российского Красного креста.
Главной темой мероприятия стало обсуждение вопросов, связанных с постановкой жизненных целей. Участники встречи учились разделять чувства и эмоции в процессе подготовки цели, определять имеющиеся и необходимые ресурсы для ее достижения, выбирать пути реализации задуманного. По словам специалиста, такой подход позволяет мягче и с большим положительным эффектом проходить процесс социальной адаптации данной категории граждан после освобождения.
В завершении занятия представитель Российского Красного креста рассказала о деятельности общественной организации непосредственно в регионе, перечислив формы поддержки и помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По итогам визита между сторонами достигнута договоренность на заключение соглашения о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в рамках организации мероприятий культурно-просветительского, психологического характера и ряда других.