Общество

Псковские таможенники передали на нужды СВО автомобиль и партию товаров народного потребления

Псковские таможенники передали обращенные в федеральную собственность автомобиль Toyota Tundra 2013 года выпуска, партию автозапчастей для грузового транспорта, автомобильные аптечки, более семисот полотенец, мужское нательное белье и другие товары на нужды специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Все партии были задержаны в качестве предметов правонарушений на российско-эстонской и российско-латвийской границе. Во всех случаях таможенники провели изъятие товаров и проверочные мероприятия, в судебные органы представили необходимую документацию.

Граждане, совершившие правонарушения, судами признаны виновными. Им назначено наказание в виде конфискации.

Суд обратил товары в федеральную собственность, а таможня передала их российским военным.