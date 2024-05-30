С пометкой «молния»

Конец весны выдал в Псковской области широкий спектр погодных явлений. В один только день 29 мая аномальная жара сменилась в одних местах градом в форме пельмешек, а в других — грозой с молниями, сжигающими дома. Подробнее о природных «благодатях» и нанесенном ими ущербе в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.
Нетипичную жару в Псковской области в этом мае не только замечают жители региона, но и подтверждают официальные источники. В начале недели региональное управление МЧС предупреждало псковичей: с 28 мая по 1 июня будет аномально жарко. На языке ртути это означает, что вместо нормальных для этого времени +14 градусов столбики термометров взмоют ввысь на 7 делений выше. Это в среднем по всей области, а жители Пскова в эти дни видят на электронных табло по 27-28 градусов.
И вот 29 мая грянул гром, ставший прямым следствием этой жары. В самой грозе при сложившихся в атмосфере условиях ничего аномального не было. Как поясняет Тала Нещадимова, начальник регионального Гидрометцентра, грозы бывают фронтальные и внутримассовые. На этот раз грозовой фронт не пришел откуда-то — молнии образовались прямо на месте.
Облачная ячейка над Псковом сформировалась на большой протяженности, то есть дождь ощутили на себе жители всех районов города и ближайших пригородов.
Пока основная часть жителей Пскова радовалась в соцсетях «долгожданному дождю», пожарные разматывали рукава на улице Ваганова — воды с неба оказалось недостаточно, чтобы потушить пришедшее оттуда же пламя. В 17:14 от молнии загорелся частный дом в микрорайоне с коттеджной застройкой недалеко от моста Александра Невского.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.
«В результате пожара сгорела кровля и мансарда по всей площади, - сообщили в МЧС. - Возможной причиной возгорания стал грозовой разряд. Пострадавших нет».
В МЧС напоминают, что металл – проводник электрического тока, а молния бьет в высокие предметы. Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно. В ведомстве рекомендует соблюдать правила безопасности при грозе.
Наутро стало известно еще об одном пожаре, случившемся в это же время по вине грозы. Произошел он под Псковом в садоводческом товариществе с говорящим названием «Погорелка» в середкинском направлении.
«В 17:45 поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Погорелка» Псковского района. Дом выгорел изнутри по всей площади», - так сухим языком сводки сообщили о происшествии в МЧС.
Куда красноречивее кадры, опубликованные региональным управлением чрезвычайного ведомства. От дома осталась только печка. Она теперь стоит на пепелище в окружении головешек, которые когда-то были домом. От всего внутреннего убранства остался лишь каркас дивана и его почерневшие от копоти пружины.
В момент пожара хозяйка сгоревшего домика была в городе, рассказывает Игорь Давидовский, постоянно живущий на собственной даче неподалеку от места происшествия.
«Пожарным позвонил кто-то из соседей, - говорит мужчина. - Молния сильно била, гроза над нами была мощная. Возможно, удар молнии пришелся на антенну. Небольшой был домик, но хозяйка там и зимой жила».
Председатель Союза садоводств Виктория Мейта говорит, что в своей практике еще не сталкивалась с пожарами от молний.
«В основном, - перечисляет она наиболее частые причины выгорания дач, - это неисправная электрика либо неправильное обращение с печами. Также курение в алкогольном опьянении, как следствие – сон и забытая сигарета».
У сотрудников МЧС есть более точная статистика. В этом году сразу два сгоревших дома — первые, куда огонь пришел от молнии. А за прошлый год таких случаев в Псковской области зафиксировано 13.
«Самый надежный вариант – установить на здании систему молниезащиты, - дают спасатели рекомендации по сохранению имущества от бушующей стихии. - Современная молиезащита состоит из трех частей: внешняя и внутренняя системы молниеотвода, и обязательная – заземление. Вместе все это обеспечивает практически стопроцентную гарантию того, что даже если молния и попадет в ваш дом, то он, а заодно и все нажитое непосильным трудом в нем, останутся целы».
Самый точный прогноз синоптики дают не далее, как на три дня вперед. На этом коротком отрезке грозовых фронтов Псковской области ждать не стоит, но жара сохранится. А значит, будет шквалистое усиление ветра и возможен град. Повторение грозы возможно при прогреве воздуха выше 25 градусов и одновременном установлении высокой влажности.
Град выпал и в этот раз. Его образование — явление того же порядка, что и гроза. Она бушевала на севере области, он падал на юге и в ближайших окрестностях Пскова: в Стремутке, Раздолье, Адворицах. А причина одна — жара.
Фото: «Подслушано в Идрице».
Жители Идрицы фотографировали градины вместе с 10-рублевой монетой, чтобы показать масштабы ледышек, подавших с неба и напоминавших по форме пельшемки. Досталось и невельчанам, которые, побросав все дела, кинулись укрывать огородные всходы.
«За свои прожитые годы такого не припомню», «В огороде все побило», «Хотели дождик, а получили крупный град», - с такими комментариями публиковали в сети фото жители Невельского района.
Фото невельчанки Ирины Тимофеевой.
Погода стабилизируется вместе с приходом календарного лета. На выходные прогноз выдает 30-50-процентную вероятность дождя. Уже в понедельник температура опустится до обычных июньских 22 градусов выше ноля.
Юлия Магера