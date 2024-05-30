Общество

С пометкой «молния»

Конец весны выдал в Псковской области широкий спектр погодных явлений. В один только день 29 мая аномальная жара сменилась в одних местах градом в форме пельмешек, а в других — грозой с молниями, сжигающими дома. Подробнее о природных «благодатях» и нанесенном ими ущербе в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

И грянул гром

Нетипичную жару в Псковской области в этом мае не только замечают жители региона, но и подтверждают официальные источники. В начале недели региональное управление МЧС предупреждало псковичей: с 28 мая по 1 июня будет аномально жарко. На языке ртути это означает, что вместо нормальных для этого времени +14 градусов столбики термометров взмоют ввысь на 7 делений выше. Это в среднем по всей области, а жители Пскова в эти дни видят на электронных табло по 27-28 градусов.

И вот 29 мая грянул гром, ставший прямым следствием этой жары. В самой грозе при сложившихся в атмосфере условиях ничего аномального не было. Как поясняет Тала Нещадимова, начальник регионального Гидрометцентра, грозы бывают фронтальные и внутримассовые. На этот раз грозовой фронт не пришел откуда-то — молнии образовались прямо на месте.

«Внутримассовые — так обычно говорят о грозах, которые возникают на фоне высоких температур в жаркую погоду, - объясняет синоптик. - Мы находились на периферии антициклона, поэтому воздух оказался достаточно влажным. В этих условиях при прогреве образуется энергия неустойчивости в атмосфере и получается конвективное явление: град, шквалистое усиление ветра, гроза, ливни. Они бывают каждое лето, ничего аномального в этом нет».

Облачная ячейка над Псковом сформировалась на большой протяженности, то есть дождь ощутили на себе жители всех районов города и ближайших пригородов.

Пока основная часть жителей Пскова радовалась в соцсетях «долгожданному дождю», пожарные разматывали рукава на улице Ваганова — воды с неба оказалось недостаточно, чтобы потушить пришедшее оттуда же пламя. В 17:14 от молнии загорелся частный дом в микрорайоне с коттеджной застройкой недалеко от моста Александра Невского.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области.

«В результате пожара сгорела кровля и мансарда по всей площади, - сообщили в МЧС. - Возможной причиной возгорания стал грозовой разряд. Пострадавших нет».

В МЧС напоминают, что металл – проводник электрического тока, а молния бьет в высокие предметы. Эпицентр грозы рядом, если гром и молния бьют одновременно. В ведомстве рекомендует соблюдать правила безопасности при грозе.

Закройте окна, двери, дымоходы;

не растапливайте печь;

отключите и не пользуйтесь электроприборами.

При молнии:

не стойте под деревом;

не раскрывайте зонт;

уберите мобильный телефон в сумку.

На улице:

укройтесь в помещении;

не стойте под металлическими навесами;

оставайтесь в автомобиле;

сойдите с мотоцикла/велосипеда.

На природе:

не прячьтесь под высокими деревьями;

укройтесь в низине;

избегайте водоемов.

13 домов под ударами молний

Наутро стало известно еще об одном пожаре, случившемся в это же время по вине грозы. Произошел он под Псковом в садоводческом товариществе с говорящим названием «Погорелка» в середкинском направлении.

«В 17:45 поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Погорелка» Псковского района. Дом выгорел изнутри по всей площади», - так сухим языком сводки сообщили о происшествии в МЧС.

Куда красноречивее кадры, опубликованные региональным управлением чрезвычайного ведомства. От дома осталась только печка. Она теперь стоит на пепелище в окружении головешек, которые когда-то были домом. От всего внутреннего убранства остался лишь каркас дивана и его почерневшие от копоти пружины.

В момент пожара хозяйка сгоревшего домика была в городе, рассказывает Игорь Давидовский, постоянно живущий на собственной даче неподалеку от места происшествия.

«Пожарным позвонил кто-то из соседей, - говорит мужчина. - Молния сильно била, гроза над нами была мощная. Возможно, удар молнии пришелся на антенну. Небольшой был домик, но хозяйка там и зимой жила».

Председатель Союза садоводств Виктория Мейта говорит, что в своей практике еще не сталкивалась с пожарами от молний.

«В основном, - перечисляет она наиболее частые причины выгорания дач, - это неисправная электрика либо неправильное обращение с печами. Также курение в алкогольном опьянении, как следствие – сон и забытая сигарета».

У сотрудников МЧС есть более точная статистика. В этом году сразу два сгоревших дома — первые, куда огонь пришел от молнии. А за прошлый год таких случаев в Псковской области зафиксировано 13.

«Самый надежный вариант – установить на здании систему молниезащиты, - дают спасатели рекомендации по сохранению имущества от бушующей стихии. - Современная молиезащита состоит из трех частей: внешняя и внутренняя системы молниеотвода, и обязательная – заземление. Вместе все это обеспечивает практически стопроцентную гарантию того, что даже если молния и попадет в ваш дом, то он, а заодно и все нажитое непосильным трудом в нем, останутся целы».

Облачно, возможны осадки в виде пельменей

Самый точный прогноз синоптики дают не далее, как на три дня вперед. На этом коротком отрезке грозовых фронтов Псковской области ждать не стоит, но жара сохранится. А значит, будет шквалистое усиление ветра и возможен град. Повторение грозы возможно при прогреве воздуха выше 25 градусов и одновременном установлении высокой влажности.

Град выпал и в этот раз. Его образование — явление того же порядка, что и гроза. Она бушевала на севере области, он падал на юге и в ближайших окрестностях Пскова: в Стремутке, Раздолье, Адворицах. А причина одна — жара.

Фото: «Подслушано в Идрице».

Жители Идрицы фотографировали градины вместе с 10-рублевой монетой, чтобы показать масштабы ледышек, подавших с неба и напоминавших по форме пельшемки. Досталось и невельчанам, которые, побросав все дела, кинулись укрывать огородные всходы.

«За свои прожитые годы такого не припомню», «В огороде все побило», «Хотели дождик, а получили крупный град», - с такими комментариями публиковали в сети фото жители Невельского района.

Фото невельчанки Ирины Тимофеевой.

Погода стабилизируется вместе с приходом календарного лета. На выходные прогноз выдает 30-50-процентную вероятность дождя. Уже в понедельник температура опустится до обычных июньских 22 градусов выше ноля.

Юлия Магера