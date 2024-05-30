Общество

Псковская делегация побывала на молодёжном форуме «Алтай. Территория развития»

Три девушки представили Псковскую область на молодёжном образовательном форуме «Алтай. Территория развития», который проходил с 23 по 28 мая на территории Алтайского края. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области, в псковскую делегацию вошли Алёна Алексеева, Карина и Диана Чудаковы.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Девушки участвовали в образовательных программах от спикеров из Барнаула, Москвы и Новосибирска. Во время лекций и бесед затронули проблемы работающей молодежи: решения, опыт, лучшие практики. Также участники форума побывали на встрече в рамках федерального проекта «ГосСтарт. Диалог» с министром спорта Алтайского края Иваном Нифонтовым (Барнаул). С менеджером ООО «ВК» Павлом Рудневым они осваивали возможности социальных сетей на мастер-классе «Продукты и инструменты VK для взаимодействия с аудиторией и для реализации проектов». Также девушки попрактиковались на занятии «Неформальное образование: методы и приемы работы с командой».

На форуме девушки попали на направление «СО-здавай», которое связано с развитием детских лагерей. Им предстояло сформировать единую методическую базу по подготовке студенческих педагогических отрядов, обменяться опытом по организации трудовых проектов, а также развивать личностные и профессиональные компетенции руководителей студенческих отрядов.

Участникам не только удалось получить новый опыт и улучшить свои навыки, но и насладиться красивейшей природой Алтайского края и живописными видами Белокурихи. Они поднялись на гору Церковка по канатной дороге, посетили экскурсию по совершенно новому курорту «Белокуриха-2» и заглянули в Музей шоколада.

«Мне посчастливилось попасть на этот замечательный форум и получить множество новых навыков. Я участвовала в направлении "СО-здавай", которое было особенно интересно мне, так как оно ориентировано на российские студенческие отряды. У меня есть профессия вожатого, и я уже работала в лагере, поэтому данное направление стало для меня отличной возможностью для саморазвития. Этот форум подарил мне не только новые знакомства и отличное времяпрепровождение, но и массу новых знаний и опыта», - поделилась Карина Чудакова.

В этом году молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» собрал на одной площадке более 500 активистов из разных регионов страны и уже в 16-й раз объединил талантливую и яркую молодежь. Для участников работали девять образовательных площадок: «ДоброНКО», «АТР-Медиа», «Мой бизнес», «ВремяАгро», «ГосСтарт», «Я – профи», «СО-здавай», «АРТ-Лаб», «АТР-СПО». Впервые участвовали подростки в возрасте 14-17 лет.