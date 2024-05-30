Общество

Псковский музей стал победителем конкурса «VK Гранты»

Псковский музей-заповедник стал участником программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В мае координационный совет конкурса подвел итоги: обладателями денежных грантов на общую сумму более 30 млн рублей стали 29 заявителей из 20 регионов (всего порядка 700 заявок). И Псковский музей в их числе! Грант будет использован для съемок серии роликов «Скорей в музей» в формате VK Видео. Ведущий передачи будет путешествовать по объектам Псковского музея-заповедника, показывая музейную жизнь с необычной стороны. Следите за новостями, совсем скоро начнем вас радовать новым контентом», - поделились в музее.

Получателей грантов, а также размер поддержки для каждого конкретного проекта определил координационный совет грантовой программы, в который вошли представители известные деятели культуры и представители VK. Эксперты оценивали проекты по балльной системе, в зависимости от категории и суммы заявки. Среди критериев оценки – в том числе актуальность проекта, опыт команды и обоснованность сметы. Победителями первого этапа программы поддержки стали проекты как крупных федеральных, так и региональных музеев, театров, библиотек, фондов и других культурных институций, и авторов.