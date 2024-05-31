Общество

Более половины псковских компаний повышали зарплаты в течение последнего полугодия — исследование

57% компаний повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. Это следует из итогов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу компаний Пскова.

57% HR-менеджеров рассказали, что работодатели производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой пятой организации оклады повышали от полугода до года назад (19%). 10% работодателей поднимали зарплату год-два назад. 4 из 100 менеджеров признались, что в их организации пересмотр зарплат проходил более двух лет назад.

В течение последних 6 месяцев зарплаты персонала чаще пересматривали малые предприятия Пскова (60%).

Среди компаний различных сфер деятельности повышение зарплаты и/или индексация за последние полгода чаще проводились в логистических компаниях (60%), торговых организациях (57%) и производственных предприятиях (56%).