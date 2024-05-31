Общество

Лабрадор из Молдовы не смог проехать в Петербург через границу России в Псковской области

Нарушение ветеринарных требований выявили при перевозке собаки породы лабрадор в пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Собака перевозилась в сопровождении физического лица из Молдовы в Санкт-Петербург. В ходе документарной проверки установлено, что в ветеринарном паспорте отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате.

