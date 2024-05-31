Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в донорской акции

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Более 20 росгвардейцев пополнили банк донорской крови на станции переливания крови в Пскове. Большинство из них уже опытные доноры, но были и те, кто сдавал кровь в первый раз.

Росгвардейцы участвуют в акциях по сдаче крови регулярно. Так как они часто видят людей, попавших в трудную ситуацию, то сами тоже хотят быть причастными к спасению. Именно поэтому свободные от дежурства росгвардейцы не остались в стороне и в этот раз внесли добровольный вклад в оказание помощи людям.

Всего росгвардейцы сдали около 10 литров крови.