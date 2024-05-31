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Итоги фотоконкурса «Папа, мама, я – профсоюзная семья!» подвели в Псковской области

Итоги профсоюзного конкурса «Папа, мама, я – профсоюзная семья!» подвел оргкомитет в составе работников облсовпрофа и представителей отраслевых организаций профсоюзов в малом зале Дома профсоюзов в Пскове сегодня, 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Жюри оценило фотоработы по трем критериям: креативность, профсоюзная тематика, сплоченность.

Лидирующие места заняли три команды из города Великие Луки и Пыталовского муниципального округа: команды Дмитриевых, Горбенко и Александровых. Победителей наградят благодарственными письмами и подарками.

Напомним, что конкурс проходил с 17 по 30 мая. Всего в нем приняли участие 10 команд из районов Псковской области.

«Уважаемые члены профсоюза, участники конкурса, спасибо каждому из вас за великолепные работы и проявленную активность. Профсоюзы ценят ваше неравнодушие и интерес к творчеству. Семья — это главное в жизни, поверьте! Цените семью! Берегите и верьте!» — отметил лидер профдвижения региона Игорь Иванов.

Все команды получат благодарственные письма за активное участие в профсоюзном конкурсе «Папа, мама, я – профсоюзная семья!».