Общество

Александр Котов: Вопросы охраны детства – общенациональная задача

С Днем защиты детей жителей Псковской области от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот замечательный праздник имеет отношение и к подрастающему поколению, и ко всем, кто ответственен за детей – к родителям и педагогам, к медикам и органам власти, к общественным организациям и к каждому без исключения человеку и гражданину. Вопросы охраны детства – это поистине общенациональная задача, потому что без детей нет будущего ни у семьи, ни у общества, ни у страны», - подчеркнул Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что увеличение рождаемости и обеспечение достойных условий жизни и развития детей является одной из главных целей государственной политики. В связи с этим усилия федеральной и региональной власти направлены на поддержку семей с детьми, раскрытие потенциала каждого ребёнка, укрепление физического и нравственного здоровья подрастающего поколения.

«Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы каждый ребёнок был окружён вниманием и любовью, чтобы детство было беззаботным и счастливым! С праздником! С Днём защиты детей!» - заключил Александр Котов.