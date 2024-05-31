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Общество

Праздник прошел на территории Псковского перинатального центра в День защиты детей

01.06.2024 15:42|ПсковКомментариев: 0

Праздник в честь Дня защиты детей прошел сегодня, 1 июня, на территории Псковского перинатального центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, праздник собрал детей и их родителей.

С Днем защиты детей маленьких участников мероприятия поздравила главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук. «Мы рады открыть в этот день двери для вас. Вы наши выпускники, наше будущее, те, ради кого мы стараемся каждый день становиться лучше. Надеюсь, наша программа вам будет по сердцу, по душе, с праздником», - сказала Мария Грищук.

Для малышей и их родителей выступили детские творческие коллективы. Также сами маленькие участники праздника подготовили творческие номера.

И конечно, не обошлось без сюрпризов и подарков. В рамках праздника состоялось награждение финалистов конкурсов рисунков и стихов. Победители и призеры конкурсов получили дипломы и подарки от спонсоров, в том числе — по большому пакету вкусной продукции «Молочные продукты Пушкиногорья».

«Мы благодарим всех участников конкурса, благодарим спонсоров, которые приготовили призы и подарки. А что самое главное — поздравляем всех с Днем защиты детей! Сегодняшний праздник — повод сказать детям, как мы их любим, и вместе порадоваться наступившему лету», - отметила ведущая мероприятия.

 

И попросила гостей не расходится: «Сейчас такое начнётся шоу!»

Праздник продолжился веселыми играми и конкурсами с участием больших ростовых кукол и фантастическим шоу мыльных пузырей.

Теги: #день защиты детей #Молочные продукты Пушкиногорья
Источник: Псковская Лента Новостей
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