Общество

Праздник прошел на территории Псковского перинатального центра в День защиты детей

Праздник в честь Дня защиты детей прошел сегодня, 1 июня, на территории Псковского перинатального центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, праздник собрал детей и их родителей.

С Днем защиты детей маленьких участников мероприятия поздравила главный врач Псковского перинатального центра Мария Грищук. «Мы рады открыть в этот день двери для вас. Вы наши выпускники, наше будущее, те, ради кого мы стараемся каждый день становиться лучше. Надеюсь, наша программа вам будет по сердцу, по душе, с праздником», - сказала Мария Грищук.

Для малышей и их родителей выступили детские творческие коллективы. Также сами маленькие участники праздника подготовили творческие номера.

И конечно, не обошлось без сюрпризов и подарков. В рамках праздника состоялось награждение финалистов конкурсов рисунков и стихов. Победители и призеры конкурсов получили дипломы и подарки от спонсоров, в том числе — по большому пакету вкусной продукции «Молочные продукты Пушкиногорья».

«Мы благодарим всех участников конкурса, благодарим спонсоров, которые приготовили призы и подарки. А что самое главное — поздравляем всех с Днем защиты детей! Сегодняшний праздник — повод сказать детям, как мы их любим, и вместе порадоваться наступившему лету», - отметила ведущая мероприятия.

И попросила гостей не расходится: «Сейчас такое начнётся шоу!»

Праздник продолжился веселыми играми и конкурсами с участием больших ростовых кукол и фантастическим шоу мыльных пузырей.