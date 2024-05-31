Общество

Умер российский океанолог, депутат Госдумы Антон Чилингаров

Ушел из жизни член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор географических наук, депутат Государственной думы Артур Чилингаров, сообщает Telegram-канал Госдумы.

Фото: Telegram-канал Госдумы

«Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги. Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан. Герой Советского Союза, Герой России. Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - выразил соболезнования родным и близким Артура Чилингарова председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Чилингарову было 84 года.